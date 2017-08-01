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В Казани начнут продавать халяльный йогурт от американской сети Tutti Frutti

В Казани начнут продавать халяльный йогурт от американской сети Tutti Frutti
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Фото: скриншот видео

В Казани в одном из торговых центров Казани — «Меге», «Парк Хаусе», «Южном», «Тандеме» или «Кольце» - откроется кафе, где будут продавать халяльный йогурт от американского бренда Tutti Frutti. Об этом сообщает РБК.

- Переговоры с торговыми центрами ведутся, но так как пока не согласован партнер-франчайзи для открытия, то точные сроки открытия кафе назвать не готовы, — сообщил директор по развитию GingerBrandMan — компании, управляющей брендом Tutti Frutti, Дмитрий Баранов.

Инвестиции в одно кафе сегодня составляют от 4 до 8 млн рублей в зависимости от формата, по его словам, срок окупаемости сегодня оценивается в 2-2,5 года. При этом прибыль одного кафе замороженного йогурта можно сравнить с прибылью небольшой пиццерии.

Соответствующий сертификат для продажи "халяль" Tutti Frutti получила в июле этого года. Татарстан не первый мусульманский регион, в котором представлена сеть – кафе также присутствуют в Дагестане и Чечне.

Tutti Frutti Frozen Yogurt — это международная сеть кафе, работающая по принципу самообслуживания. Сеть представлена в 45 странах.

Н. Вильданов, 01.08.2017, 19:54
Тэги: Еда
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Комментарии

Горожанин01 августа 2017, 20:04
:-D:-D:-:-D
2
10
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йцукен01 августа 2017, 20:34
БОЛЬШЕ !!!
НУЖНО БОЛЬШЕ ХАЛЯЛЯ !!!
ВСЕМ ПО ХАЛЯЛЮ !!!
5
18
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Горожанин01 августа 2017, 20:43
Чудо чудное! Чудо халявный йогурт!
4
8
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Горожанин01 августа 2017, 20:50
А эта новость, она вообще, халяльная?
2
15
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Горожанин01 августа 2017, 20:55
То есть, если я хочу увидеть халяльный проказан, я увижу только одну эту новость или вообще будет белый экран?
2
11
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Горожанин01 августа 2017, 21:06
и за сколько они купили возможность называть свой продукт халяльным? халяль это сейчас просто надпись абсолютно ничего не значащая.
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3
27
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54501 августа 2017, 21:14
Спекуляция на религии
1
17
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Горожанин01 августа 2017, 21:18
Религия на спекуляции
4
8
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Горожанин01 августа 2017, 21:49
В ответ на комментарий пользователя
и за сколько они купили возможность называть свой продукт халяльным? халяль это сейчас просто надпись абсолютно ничего не значащая.
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А зачем за это платить? Кто мне запретит написать на упаковке продукта, который я выпускаю, " халяль"?
5
2
Согласны с автором?
Денис01 августа 2017, 21:54
В ответ на комментарий пользователя
А зачем за это платить? Кто мне запретит написать на упаковке продукта, который я выпускаю, " халяль"?
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Тебя сразу бородачи из Дум возьмут за одно место, и будут кричать, что им лицензию на получение бабок от всего халяльного и само название халяль Всевышний даровал прям сразу после того как пророк на этой земле появился
3
8
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Горожанин01 августа 2017, 21:55
Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать - http://vkk.me/nicoden
2
0
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Нет Мразму01 августа 2017, 21:56
Бред только мясо может быть халяль и не халяль халяль это не свинина и зарезное от благословления всевышнего а остальное бред и спекуляция даже рыба уже халяль ибо это не теплокровное
1
9
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Димон01 августа 2017, 22:06
Что вы все ноете? Чем больше точек, тем больше конкуренция. Тем ниже цены и выше качество.
2
3
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Димас люблю пивас01 августа 2017, 22:14
Кто вообще ест в торговых центрах? Туда люди за покупками должны приходить, а не пожрать! Если нужно пожрать - идешь в кафе, ресторан и жрешь там!
4
0
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Димас люблю пивас01 августа 2017, 22:18
Я понимаю еще бомжи, студенты из общаги, школьники, туристы, которым негде приютиться! Но мы то с вами нормальные люди, зачем оно нам?
4
1
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Димон01 августа 2017, 22:25
В ответ на комментарий пользователя
Кто вообще ест в торговых центрах? Туда люди за покупками должны приходить, а не пожрать! Если нужно пожрать - идешь в кафе, ресторан и жрешь там!
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В торговых центрах, как раз и располагаются кафе и рестораны. Для сведения.
0
4
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Димас люблю пивас01 августа 2017, 22:33
В ответ на комментарий пользователя
В торговых центрах, как раз и располагаются кафе и рестораны. Для сведения.
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Нет там ни кафе ни ресторанов нормальных! Фудкорт - это зашквар для бичей! Нормальные кафе и рестораны - это свой зал, свое помещение, своя публика, своя атмосфера! Ирладнский паб в Южном еще тянет на нормальное место, тут согласен!
2
1
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Горожаеин01 августа 2017, 22:37
Когда же наконец появится, халляльный хамон!?
0
2
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Димас люблю пивас01 августа 2017, 22:42
В ответ на комментарий пользователя
Когда же наконец появится, халляльный хамон!?
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Хамон, Хамон!
Терн юр рэдио он!
0
0
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Димас люблю пивас01 августа 2017, 22:44
В ответ на комментарий пользователя
Когда же наконец появится, халляльный хамон!?
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https://
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1301 августа 2017, 22:54
а резиновые девушки халяльные есть интересно!!!?? а что ни каких болезней и ни каких мозгое...... халяль таким ведь должен быть!!!
0
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Димас люблю пивас01 августа 2017, 23:03
Обычно я в курсе о всех видосах за лярд просмотров, но сегодня впервые нашел классный летний клип от Рики Мартина! Всем советую, неважно какой вы ориентации! В рекомендациях после Деспасито идет!
https://
0
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Горожанин01 августа 2017, 23:05
В ответ на комментарий пользователя
а резиновые девушки халяльные есть интересно!!!?? а что ни каких болезней и ни каких мозгое...... халяль таким ведь должен быть!!!
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Я так понимаю, в исходных текстах упоминается один халяль:
"Вам запрещено [есть] мертвечину, кровь, свинину, а также то, что заколото без упоминания имени Аллаха, [убоину] удавленную, забитую палками, издохшую при падении [с высоты], убитую рогами и [скотину], которую задрал хищник, — если только вы не заколете её по предписаниям, - и то, что заколото на [языческих] жертвенниках. Запрещено вам также предсказывать будущее. И все это — нечестие. Сегодня те, которые не уверовали, потеряли надежду отклонить вас от вашей веры. Но вы не бойтесь их, а бойтесь Меня. Сегодня Я завершил [ниспослание] вам вашей религии, довел до конца Мою милость и одобрил для вас в качестве религии ислам. Если же кто-либо, страдая от голода, а не из склонности к греху, вынужден будет [съесть запретное], то ведь Аллах — прощающий, милостивый"
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Горожанин01 августа 2017, 23:07
В ответ на комментарий пользователя
а резиновые девушки халяльные есть интересно!!!?? а что ни каких болезней и ни каких мозгое...... халяль таким ведь должен быть!!!
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Так что все новое халяльное требует нового пророка. Может Вин Дизель его сыграет?
0
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Димас люблю пивас01 августа 2017, 23:08
Ну и классика! Как же охyенно все таки!
https://
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Димас люблю пивас01 августа 2017, 23:19
https://
0
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Горожанин01 августа 2017, 23:22
В ответ на комментарий пользователя
Ну и классика! Как же охyенно все таки!
https://www.youtube.com/watch?v=p47fEXGabaY
Развернуть
Успокойся уже!
Классика, это когда сига...реты голландские, музыка кубинская
https://
0
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Димас люблю пивас01 августа 2017, 23:23
https://
0
0
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Димас люблю пивас01 августа 2017, 23:30
В ответ на комментарий пользователя
Успокойся уже!
Классика, это когда сига...реты голландские, музыка кубинская
https://www.youtube.com/watch?v=L2eV20UhkQk
Развернуть
Это уже что-то из Скарфэйс!
https://
0
0
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Димас люблю пивас01 августа 2017, 23:32
В ответ на комментарий пользователя
Успокойся уже!
Классика, это когда сига...реты голландские, музыка кубинская
https://www.youtube.com/watch?v=L2eV20UhkQk
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Сэй хало ту май лил френд!
https://
0
0
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Горожанин01 августа 2017, 23:48
В ответ на комментарий пользователя
Это уже что-то из Скарфэйс!
https://www.youtube.com/watch?v=vT8OU5WtfkQ
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В казань не приезжает альпачиньо, в казань приезжает хадавей
Но тебе этого не понять!
https://
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Горожанин02 августа 2017, 00:05
Из классики
https://
0
0
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Горожанин02 августа 2017, 00:06
https://
0
0
Согласны с автором?
Димас люблю пивас02 августа 2017, 00:07
Сейчас схожу за пивасом и отвечу на все ваши вопросы!
2
0
Согласны с автором?
Горожанин02 августа 2017, 00:08
https://
0
0
Согласны с автором?
Димас люблю пивас02 августа 2017, 00:37
В ответ на комментарий пользователя
В казань не приезжает альпачиньо, в казань приезжает хадавей
Но тебе этого не понять!
https://www.youtube.com/watch?v=hU49o6zA5eo
Развернуть
Норм!
0
0
Согласны с автором?
Димас люблю пивас02 августа 2017, 00:37
В ответ на комментарий пользователя
Из классики
https://www.youtube.com/watch?v=YlUKcNNmywk
Развернуть
Ясно понятно, норм!
0
0
Согласны с автором?
Димас люблю пивас02 августа 2017, 00:37
В ответ на комментарий пользователя
https://www.youtube.com/watch?v=xwtdhWltSIg
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Хз что это?
0
0
Согласны с автором?
Димас люблю пивас02 августа 2017, 00:38
В ответ на комментарий пользователя
https://www.youtube.com/watch?v=fregObNcHC8
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Зачем нам Куртка Бейн? Нам еще нет 27!
0
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Горожанин02 августа 2017, 00:43
В ответ на комментарий пользователя
Зачем нам Куртка Бейн? Нам еще нет 27!
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На случай, если ты продашь весь йогурт немногим раньше :-D
https://
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Димас люблю пивас02 августа 2017, 00:48
В ответ на комментарий пользователя
На случай, если ты продашь весь йогурт немногим раньше :-D
https://www.youtube.com/watch?v=u1ZoHfJZACA
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Бля я думал там будет клип клип Milf!!
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