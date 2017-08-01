В Казани начнут продавать халяльный йогурт от американской сети Tutti Frutti

В Казани в одном из торговых центров Казани — «Меге», «Парк Хаусе», «Южном», «Тандеме» или «Кольце» - откроется кафе, где будут продавать халяльный йогурт от американского бренда Tutti Frutti. Об этом сообщает РБК.

- Переговоры с торговыми центрами ведутся, но так как пока не согласован партнер-франчайзи для открытия, то точные сроки открытия кафе назвать не готовы, — сообщил директор по развитию GingerBrandMan — компании, управляющей брендом Tutti Frutti, Дмитрий Баранов.

Инвестиции в одно кафе сегодня составляют от 4 до 8 млн рублей в зависимости от формата, по его словам, срок окупаемости сегодня оценивается в 2-2,5 года. При этом прибыль одного кафе замороженного йогурта можно сравнить с прибылью небольшой пиццерии.

Соответствующий сертификат для продажи "халяль" Tutti Frutti получила в июле этого года. Татарстан не первый мусульманский регион, в котором представлена сеть – кафе также присутствуют в Дагестане и Чечне.

Tutti Frutti Frozen Yogurt — это международная сеть кафе, работающая по принципу самообслуживания. Сеть представлена в 45 странах.