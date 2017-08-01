Птичий грипп на лаишевской птицефабрике: в ближайшее время работа будет возобновлена

Лаишевская птицефабрика в ближайшее время может возобновить работу, когда исполнит все предписания контрольных органов. Об этом порталу ProKazan.ru сообщили в пресс-службе государственного ветеринарного надзора Россельхознадзора по РТ.

- В настоящее время на птицефабрике карантин не снят. На предприятии было закуплено много кормов. Сейчас решается вопрос, что с ними делать, - сообщили в ведомстве.

На предприятии уже проведена дезинфекция, очистка, побелка.

Ранее сообщалось, что птицефабрика уже может возобновить работу с 1 августа, если будут устранены все недочеты в срок.

Напомним, в мае главное управление ветеринарии Кабмина РТ сообщило, что на территории птицекомплекса «Лаишевский» выявлен геном вируса гриппа А птиц.

В официальном сообщении, которое разослано всем главам районов Татарстана и начальникам ветобъединений, сказано принять все необходимые меры по недопущению распространения инфекции - необходимо ограничить продажу живой птицы и птицеводческой продукции ООО «Птицекомплекс «Лаишевский». В четырех районах республики в связи со вспышкой птичьего гриппа был объявлен карантин. Ущерб от птичьего гриппа оценили в 100 млн рублей.