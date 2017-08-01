На улице Академика Губкина у ребенка застряла голова в перилах детской горки‍

В Казани на улице Академика Губкина накануне вечера у трехлетнего мальчика голова застряла в перилах горки, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

- Сотрудники разжали прутья перил и освободили голову мальчика и передали его дедушке, - рассказали спасатели.

Напомним, ранее в Казани мужчина рукой застрял в диване, после чего вызвал спасателей. Инцидент произошел в одной из квартир дома №18 на улице Кулахметова.