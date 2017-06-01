Стадион «Казань Арена» перешел под управление ФИФА

Стадионы, которые примут матчи Кубка Конфедераций этим летом, перейдут под управление Международной федерации футбола (ФИФА) и оргкомитета «Россия-2018». Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко, передает ТАСС.

- На всех стадионах уже работает режим чемпионата мира, ФИФА и оргкомитет приступают к работе. Все идет последовательно, есть четкие графики. Волонтеры уже на стадионах, а телевизионщики зайдут туда 8 июня. На каждом стадионе начинают работать операционные штабы, а вход на территорию арен осуществляется только по аккредитациям, - отметил Мутко.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве («Открытие-Арена»), Санкт-Петербурге (стадион «Санкт-Петербург»), Казани («Казань-Арена») и Сочи («Фишт»). В столице Татарстана будут играть сборные Португалии и Мексики - 18 июня, и сборные Германии и Чили - 22 июня.