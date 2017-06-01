Медведев обязал глав регионов отчитываться о решении проблем обманутых дольщиков

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обязал региональные власти ежеквартально отчитываться перед минстроем о ходе решения проблем обманутых дольщиков. Согласно распоряжению главы правительства, показатель соотношения количества договоров долевого участия в проблемных объектах к общему количеству договоров будет учитываться при оценке эффективности региональной власти. Об этом сообщил «Известиям» глава минстроя РФ Михаил Мень на петербургском международном экономическом форуме.

В документе также указано, что регионы до 1 августа должны составить дорожные карты работы в этом направлении по утвержденной форме. В плане необходимо указать перечень проблемных объектов и недобросовестных компаний, а также число обманутых дольщиков. Еще региональные власти должны отчитаться, о том, какие меры законодательного, организационного и финансового характера они планируют предпринять.