В Казани водитель «красного автобуса» №53 заявил, что ему выстрелили в стекло на Амирхана

В Казани на проспекте Амирхана накануне 58-летний водитель "красного автобуса" маршрута №53 заявил в полицию, что его обстреляли, об этом рассказал сегодня источник ProKazan.ru.

- Инцидент случился около дома №101, по словам водителя, неизвестные выстрелили в левое окно со стороны водителя. При этом сам выстрел водитель не слышал, а только звук лопнувшего стекла. В дороге у водителя автобуса ни с кем конфликтов не было, - рассказали ProKazan.ru.

Прибывшие полицейские действительно нашли на окне отверстие, сейчас по данному факту идет проверка.

Напомним, год назад в Казани случился похожий инцидент - на улице Кулахметова неизвестные обстреляли автобус №45. У автобуса в результате треснуло боковое стекло.