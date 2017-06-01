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В Казани родители назвали своих детей Сарасвати, Кирия и Абдуллах

В Казани родители назвали своих детей Сарасвати, Кирия и Абдуллах
16+
Фото: ProKazan.ru

За прошлую неделю в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 401 малыша: 205 мальчиков и 196 девочек. Об этом сообщает Управление ЗАГС Казани.

Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Расмина, Ясмира, Индира, Абдуллах, Сарасвати, Кирия, Юния, Таяна, Адам, Айлина.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Тимур, Руслан, Дарина, Полина, Саида, Карим, Макар, Дарья, Самира.

Минимальный вес ребенка при рождении составил 2300 граммов, а максимальный – 4550 граммов. Возраст самой юной мамы - 17 лет, самой зрелой – 44 года, самого юного отца – 17 лет, самого зрелого – 52 года.

За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 81 пара. Самой молодой невесте исполнилось 17 лет, жениху – 26. Возраст самого взрослого жениха недели – 59 лет, самой взрослой невесты – 56 лет. 

Люция Кашапова, 02.06.2017, 08:59
Тэги: Дети
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Комментарии

Горожанин02 июня 2017, 09:04
Гастарбайтеры?
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Горожанин02 июня 2017, 09:14
аналь мы тебя помним
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ИхБин02 июня 2017, 09:19
сарасвати и абдуллах - ваще жесть
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3
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Горожанин02 июня 2017, 09:23
Слов нет !!! Дожили !
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