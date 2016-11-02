Путин подписал изменения в закон о выборах президента России

Президент России Владимир Путин подписал изменения в закон о проведении президентских выборов. Соответствующий документ ранее приняли депутаты Госдумы и одобрил Совет Федерации, сообщает в четверг пресс-служба Кремля.

Согласно документу, меняются правила голосования для избирателей, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства. При подаче заявления они будут включены лишь в один список — по месту своего фактического нахождения, из всех остальных списков они исключаются.

Также упрощается работа наблюдателей на президентских выборах. Наблюдатели смогут ознакомиться со сведениями об избирателях, которые голосуют по месту своего нахождения. Также наблюдателям дадут возможность беспрепятственно вести фото- или видеосъемку с мест, которые определят председатели участковых избирательных комиссий, отмечают "Известия".