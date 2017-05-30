В Юдино сгорела правительственная «Нива»

Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия

В казанском микрорайоне Юдино накануне ночью сгорела "Нива", которая принадлежала одному из министерств Татарстана, об этом сообщил сегодня источник ProKazan.ru.

- Около 1:00 30 мая на улице Железнодорожников загорелось авто (2015 года производства), в результате автомобиль сгорел, - рассказали ProKazan.ru.

По данным ГУ МЧС России по РТ, пожар был потушен до приезда спасателей.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Идет расследование.