В Казани на 12 суток арестовали троих активистов и юриста штаба Навального

Накануне Вахитовский районный суд Казани признал виновными в ряде административных правонарушений троих активистов штаба Навального в участие несогласованного пикета в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Так, суд постановил, что Искандер Гумербаев, Азат Шаймухаметов и Андрей Бояршинов виновны совершении административных правонарушений по ч.5 ст 20.2 (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения пикетирования) и ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), назначив каждому наказание в виде 35 часов обязательных работа, а 12 суток административного ареста. Также на 10 суток арестовали юриста штаба навального в Казани Азата Габдульвалеева за организацию пикета.

Отмечается, что сторонники Навального свою вину не признали.

Напомним, 14 мая активисты провели несогласованный пикет на площади Тукая, установив там агитационный «куб» за Навального.

Кстати, ранее в Казани на 10 суток арестовали активиста штаба Навального из Австралии Альберта Абузарова. Сам задержанный рассказал в суде, что не успел разобрать агитационный куб, потому что у него не было с собой инструментов, а отправиться в отдел полиции он не отказывался. По словам Абузарова, он считал акцию согласованной с городскими властями. О том, что она была несогласованной, ему не сообщили ни сотрудники полиции, ни представитель исполкома.