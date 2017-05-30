В Зеленодольске экологи и городские власти спасают озеро, которое «убили» грязными стоками

Власти хотят устроить показательный процесс над виновником загрязнения

Городские власти решили восстановить озеро Безымянное в поселке Ореховка. На протяжении последних месяцев его медленно "убивали", сбрасывая в него грязные стоки. Последняя проверка подтвердила самые худшие опасения: в воде погибли не только рыбы, но и микроорганизмы.

В мае в Казани состоялся суд, который обязал управляющую компанию модернизировать биологические очистные сооружения. Срок дали до сентября, но в мэрии Зеленодольска забили тревогу.

- То есть до осени они могут продолжать сбрасывать стоки? - возмутился глава города Александр Тыгин. - Больше неочищенной воды в озеро не должно поступать.

Выход из сложившейся ситуации один: закрыть очистные сооружения до их полной модернизации. Но сделать это можно лишь по решению суда. Поэтому районные власти настроены решительно: пробы в озере будут брать регулярно. Если подтвердится, что управляющая компания ничего не предпринимает по улучшению ситуацию, тогда Министерство экологии РТ вновь обратится в суд.

По словам мэра Зеленодольска, процесс этот должен стать показательным, а наказание суровым, чтобы отбить у других управляющих компаний желание загрязнять озера.

После закрытия очистных сооружений в Ореховке, власти намерены привести озеро в прежнее состояние. В Татарстане есть лишь одна организация, которая имеет опыт спасения водоемов. Работу оценили в 2,8 млн.

- Думаю, запросим эти деньги у республики, - добавил Александр Тыгин.