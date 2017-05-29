График отключения горячей воды в Казани на июнь: опубликован список домов

С 28 апреля в Казани официально завершился отопительный сезон 2016-2017 годов. По завершению отопительного периода разворачиваются ремонтные работы по подготовке к следующему отопительному периоду на объектах теплоснабжения, на системах отопления потребителей.

Так, в связи с текущем ремонтом тепловода №11 от Казанской ТЭЦ - 3 (СЭР) планируется отключение водоснабжения с 6 по 11 июня по адресам:

Волгоградская, 2, 4, 6, 18;

Декабристов, 150, 156;

пр.Ибрагимова, 28а, 32/30, 32а, 34;

пр.Ямашева, 12, 14, 16, 18, 20, 22.

В связи с опрессовкой и текущим ремонтом тепловода №13 от Казанской ТЭЦ - 3 (СЭР) и ремонтом теплофикационного оборудования Казанской ТЭЦ-3 с 28 июня по 13 июля воды не будет по адресам:

Беломорская, 69 (кв «Б»), 81, 83;

Гудованцева, 1, 3, 7, 9, 11, 19, 22, 22а, 43/1, 43/2, 43/4, 43в, 50а;

Химиков, 1, 3, 7, 25, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45а;

Шатурская, 250.

В связи с текущим ремонтом тепловода №18 от котельной «Савиново» (ВЭР) с 13 по 25 июня горячей воды не будет по адресам:

пр.Амирхана, 77, 79, 81, 83, 85, 85а, 89, 91, 91а, 91б, 93, 95, 97, 99, 103, 105, 107, 109;

Бондаренко, 3б;

Голубятникова, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 26а, 30;

Мусина, 68, 68а, 69/1, 69/2, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 80;

Чуйкова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15б, 17, 19, 23, 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 29б, 29в, 31, 33, 35, 35а, 37, 39.

В связи с текущим ремонтом тепловода №21 от котельных «Горки», «Азино» горячей воды не будет с 27 июня по 10 июля в микрорайонах 1, 2, 3, 3а, 4, 5, Азино-2, ЖК «Изумрудный город», ЖК «Вербный», ЖК «Аспера Астра» в жилых домах:

Ч.Айтматова, 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11;

С.Батыева, 1, 5, 7, 9, 11, 17, 19, 21;

Вербная, 1, 1а;

Габишева, 45;

Академика Завойского, 3, 5, 7, 11а, 17, 17а, 21, 25;

Кул Гали, 27, 34, 36, 38;

Ломжинская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 37, 45, 51, 55, 57, 59;

Минская, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56;

Ноксинский спуск, 1, 5, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 20а, 20б, 20в, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43;

пр.Победы, 76, 78, 80, 84, 88, 90, 98, 100, 102, 106;

Ю.Фучика, 78, 82, 84, 86, 86а, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 106а, 108, 110, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 141, 143, 145, 149, 151;

Чишмяле, 1, 9, 11, 13, 15, 17, 21.