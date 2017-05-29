Наверх
Соцсети: убитый на острове под Казанью парень был братом изнасилованной Даши Максимовой
10:30, сегодня6
График отключения горячей воды в Казани на июнь: опубликован список домов
14:44, сегодня
В Елабуге школьник прутом сломал ребра подростку, кинувшего ботинок в его брата
14:27, сегодня2
В Елабуге около новостройки 5-летнего ребенка ударило током от строительного забора
14:21, сегодня1
Тест ProKazan.ru: насколько хорошо вы знаете правила дорожного движения
СМИ: лидеры татарстанского КПРФ выбыли из Центрального комитета партии
13:44, сегодня7
Эксперимент ProKazan.ru: где купить вкусные фрукты в Казани
13:20, сегодня6
В Сети появилось видео, как в Казани башкирский «Джастин Бибер» сбежал через окно
12:47, сегодня7
Казанцы смогут обучиться ораторскому искусству
На улице Адоратского мужчина начал стрелять на дороге из двух пистолетов
12:24, сегодня13
Полиция РТ ищет жертв супругов-извращенцев, которых шантажировали видеозаписями секса
12:04, сегодня7
В Казани на таксистку напал пассажир и попытался задушить ее
11:30, сегодня4
ВТБ отменил комиссию по переводам с карты на карту для новых клиентов мобильного банка
"Дневник хача" в Казани: встреча близняшек, "Казань Арена" и концерт на набережной
11:12, сегодня17
Глава МВД по РТ за год заработал 3,1 млн рублей
11:08, сегодня8
Депутат Госдумы РФ Сидякин: «В Казани могут начать сносить «хрущевки»
10:24, сегодня21
По России с Михаилом Кожуховым
СМИ: неплательщиков алиментов могут начать привлекать к уголовной ответственности
09:40, сегодня15
Проверки на «Татфлоте»: судоходная компания «забыла» про «Булгарию»?
09:27, сегодня24
Стал известен список контролируемых зон на время Кубка Конфедераций в Казани
09:02, сегодня3
8 вещей, которые облегчат жизнь и улучшат самочувствие казанских дачников
08:57, сегодня4
Власти Татарстана создали фонд поддержки обманутых вкладчиков и дольщиков
08:34, сегодня9
На техническое перевооружение Порохового завода в Казани потратят 34 млн рублей
08:16, сегодня8
Сегодня в Казани ожидается дождь и +17 градусов
06:15, сегодня1
СМИ: футбольный клуб «Ростов» нашел возможную замену Бердыеву
18:45, 29.05.201715
Складскую зону у Речпорта могут перевести в Свияжск
18:07, 29.05.201722
Джакузи, солнце, шезлонги, загорелые девушки - как отдыхают казанцы каждое лето
18:03, 29.05.201710
В Зеленодольске может появиться стоянка для яхт и гостиница на берегу
18:01, 29.05.201711
Президент Татарстана: «Ваши экзамены туфтовые никому не нужны»
17:50, 29.05.201723
Афиша громких событий-2017: концерт "Грибов", Велоночь и книжный фестиваль в парке
17:16, 29.05.20172
В Лениногорске сожгли 600 килограммов индюшатины, зараженной птичьим гриппом
17:09, 29.05.20174
Убийство девушки, найденной завернутой в пакет на берегу в Заинске: ее зарезали еще зимой
16:59, 29.05.20178
МЧС проверило все официальные пляжи Казани: проверку прошли только два
16:34, 29.05.20176
Музыкальная группа из Казани может представить Россию на «Детском Евровидении-2017»
16:32, 29.05.20172
Синоптики предупредили казанцев о штормовом ветре, который ожидается вечером
16:16, 29.05.201716
Афиша 30 мая - 6 июня: День защиты детей, гастроли дельфинария и кинопоказы в парке Казани
16:12, 29.05.2017
15% россиян умирает от рака: как казанцам увеличить свои шансы оказаться в других 85%
15:55, 29.05.201710
Миллиардер Алишер Усманов пообещал раздавать iPhone и футболки за мемы и стикеры с собой
15:47, 29.05.201729
На мосту в центре Казани «старинной» брусчаткой выложат только пешеходные тротуары
15:15, 29.05.201712
Жителя Башкирии будут судить за "антитатарский" пост "ВКонтакте"
15:06, 29.05.201718
В Татарстане сняли на видео, как на машине медицинской службы перевозят доски
14:45, 29.05.201726
Забытые болезни могут вернуться: профессор-фармаколог об устойчивости к антибиотикам
14:42, 29.05.201710
Автобус, ехавший в Казань, попал в ДТП с двумя погибшими
14:40, 29.05.20172
Смартфон подключается к бизнес-процессам: новые мобильные сервисы «Ростелекома»
14:05, 29.05.2017
В Подмосковье планируют построить татарский поселок
14:03, 29.05.201716
С «умными» часами от «Ростелекома» ребенок всегда под присмотром
14:01, 29.05.2017
Мэрия Казани: почти треть водителей общественного транспорта - из стран ближнего зарубежья
13:59, 29.05.201729
В Татарстане начнут разводить элитную рыбу
13:25, 29.05.201715
Путин объявил в России Десятилетие детства
12:45, 29.05.201724
На улице Декабристов водитель Hyundai сбил байкера на Yamaha
12:10, 29.05.201720
Ростехнадзор: оборудование на Пороховом заводе в Казани изношено на 90%
11:58, 29.05.201716
В Казани осушили Лебяжье озеро
11:44, 29.05.201731
На Ямашева женщина на «Шевроле» сбила ученицу 3-го класса
11:19, 29.05.20175
СМИ: глава Минкомсвязи РФ Никифоров оказался владельцем нескольких доменов Иннополиса
10:59, 29.05.201717
СМИ: в России легализуют телохранителей и частных детективов
10:55, 29.05.20176
В Татарстане 14-летний школьник погиб в ДТП с тремя авто
10:30, 29.05.201714
Казанскую певицу МакSим срочно госпитализировали в Турции
10:20, 29.05.201725
"Хотим скоростные поезда до Москвы и Диснейленд" - иностранцы о том, что изменить в Казани
10:06, 29.05.201710
Ильсур Метшин поручил поднять зарплату школьных поваров с нынешних 10 тысяч рублей
10:05, 29.05.201731
Уволенным работникам Татфондбанка, Интехбанка и Татагропромбанка предложили идти в ТЦ
09:19, 29.05.201734
Под Казанью на острове зарезали 30-летнего мужчину
08:52, 29.05.201710
Полиция Казани нашла ученицу мусульманской школы, которая ушла из школы и пропала
08:23, 29.05.201733
Сегодня в Казани ожидается дождь и 11 градусов тепла
06:22, 29.05.2017
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

График отключения горячей воды в Казани на июнь: опубликован список домов

График отключения горячей воды в Казани на июнь: опубликован список домов
16+
Фото: pixabay.com

С 28 апреля в Казани официально завершился отопительный сезон 2016-2017 годов. По завершению отопительного периода разворачиваются ремонтные работы по подготовке к следующему отопительному периоду на объектах теплоснабжения, на системах отопления потребителей.

Так, в связи с текущем ремонтом тепловода №11 от Казанской ТЭЦ - 3 (СЭР) планируется отключение водоснабжения с 6 по 11 июня по адресам:

Волгоградская, 2, 4, 6, 18;
Декабристов, 150, 156;
пр.Ибрагимова, 28а, 32/30, 32а, 34;
пр.Ямашева, 12, 14, 16, 18, 20, 22.

В связи с опрессовкой и текущим ремонтом тепловода №13 от Казанской ТЭЦ - 3 (СЭР) и ремонтом теплофикационного оборудования Казанской ТЭЦ-3 с 28 июня по 13 июля воды не будет по адресам:

Беломорская, 69 (кв «Б»), 81, 83;
Гудованцева, 1, 3, 7, 9, 11, 19, 22, 22а, 43/1, 43/2, 43/4, 43в, 50а;
Химиков, 1, 3, 7, 25, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45а;
Шатурская, 250.

В связи с текущим ремонтом тепловода №18 от котельной «Савиново» (ВЭР) с 13 по 25 июня горячей воды не будет по адресам:

пр.Амирхана, 77, 79, 81, 83, 85, 85а, 89, 91, 91а, 91б, 93, 95, 97, 99, 103, 105, 107, 109;
Бондаренко, 3б;
Голубятникова, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 26а, 30;
Мусина, 68, 68а, 69/1, 69/2, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 80;
Чуйкова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15б, 17, 19, 23, 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 29б, 29в, 31, 33, 35, 35а, 37, 39.

В связи с текущим ремонтом тепловода №21 от котельных «Горки», «Азино» горячей воды не будет с 27 июня по 10 июля в микрорайонах 1, 2, 3, 3а, 4, 5, Азино-2, ЖК «Изумрудный город», ЖК «Вербный», ЖК «Аспера Астра» в жилых домах:
Ч.Айтматова, 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11;
С.Батыева, 1, 5, 7, 9, 11, 17, 19, 21;
Вербная, 1, 1а;
Габишева, 45;
Академика Завойского, 3, 5, 7, 11а, 17, 17а, 21, 25;
Кул Гали, 27, 34, 36, 38;
Ломжинская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 37, 45, 51, 55, 57, 59;
Минская, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56;
Ноксинский спуск, 1, 5, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 20а, 20б, 20в, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43;
пр.Победы, 76, 78, 80, 84, 88, 90, 98, 100, 102, 106;
Ю.Фучика, 78, 82, 84, 86, 86а, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 106а, 108, 110, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 141, 143, 145, 149, 151;
Чишмяле, 1, 9, 11, 13, 15, 17, 21. 

Люция Кашапова, 30.05.2017, 14:44
Тэги: ЖКХ
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Нет комментариев к данной публикации

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Какой из районов Казани лучший?

До окончания голосования осталось:
Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 314
Голосовать
Голосов: 584
Голосовать
Голосов: 145
Голосовать
СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 246
Голосовать
Голосов: 134
Голосовать
Голосов: 521
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-45-19, +7 917 879 62 89,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Роллы и пицца с доставкой
Вкусно и почти даром!
 Установка пластиковых окон
Каталог лучших предложений
 Лучшие предложения по
строительству домов и дач
 Медицинские
центры Казани