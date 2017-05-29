В Елабуге около новостройки 5-летнего ребенка ударило током от строительного забора. Об этом сообщает «Татар-информ».

Инцидент произошел по улице Баки Урманче. К счастью, госпитализация ребенку не потребовалась, но он сильно испугался.

- После инцидента жители проверили прибором для измерения силу тока. Потенциал между землей и забором составил 225 вольт, - говорится в сообщении.

Сразу после случившего прокуратура начала проверку, по результатам которой руководству предприятия «Елабужская Керамика» было внесено представление.

- Застройщик несет ответственность за свой объект, в том числе за безопасность третьих лиц, в данном случаи несовершеннолетнего ударило током. В связи с этим Елабужской городской прокуратурой в адрес директора ОАО «Елабужская Керамика» было вынесено представление с требованием устранить нарушение и не допускать их впредь, - сообщили в прокуратуре Елабуги.