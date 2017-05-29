Полиция РТ ищет жертв супругов-извращенцев, которых шантажировали видеозаписями секса

Полиция Набережных Челнов разыскивает жертв супругов-извращенцев, которые склоняли людей к интиму, снимали все на видео, а затем шантажировали их. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

По данным ведомства, на сегодняшний день известно о двух жертвах злоумышленников — двое жителей автограда. Так, у 22-летнего парня супружеская пара вымогала 100 тысяч рублей, у второго — 29-летнего мужчины 18 тысяч рублей.

Полицейские полагают, что жертв супружеской пары может быть значительно больше.

Все, кто пострадал от действий этой пары, могут обращаться по телефонам 8 (8552)379019, 8 (8552) 37-91-37, либо по телефону 02.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru рассказывал подробности этого громком преступления, которое произошло в Набережных Челнах, где 5 мая 40-летняя Алсу Ахмадиева вместе с 36-летним Петром Богдановым заставили 23-летнего парня надругаться над 18-летней девушкой, сняв это на видео, а затем начав его шантажировать видеороликом.

По данным правоохранительных органов, пострадавший парень начал встречаться с Алсу Ахмадиевой в 2015 году, затем прекратили, а весной этого года вновь начали - по инициативе самой женщины.

- 4 мая любовники встретились на съемной квартире в первом комплексе Набережных Челнов и после распития спиртного вступили в интимную близость. При этом потерпевший обнаружил, что его снимает на камеру телефона Богданов. Когда он попытался выхватить телефон, злоумышленник брызнул потерпевшему в лицо содержимое газового баллончика и надел наручники, - сообщили следователи.

Затем Богданов привел в квартиру 18-летнюю дочь Алсу Ахмадиевой (она состоит на учете в психдиспансере), заставил того надругаться над ней и признаться в изнасиловании, сняв все на видео.

- Затем, по указанию Богданова, потерпевший под запись вступил в интимную связь с Ахмадиевой. После съемки, Богданов снял с мужчины наручники и отпустил, поставив условием молчания передачу 100 тыс рублей, - отметили в СК.

Пострадавший обратился в полицию, сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых. Были возбуждены дела по статьям "вымогательство" и "насильственные действия сексуального характера".

Свою вину Алсу Ахмадиева признала, она находится под подпиской о невыезде, Петр Богданов отказался давать показания, он был арестован. Расследование уголовного дела.