«Дневник хача» в Казани: встреча близняшек, «Казань Арена» и концерт на набережной

Появилось полное видео визита в столицу Татарстана скандального блогера

Популярный блогер и создатель видеоканала "Дневник хача" Амиран Сардаров опубликовал видеоролик на YouTube о своих приключениях в Казани, в частности, там показана первая встреча с близняшками, откровенные фото с которыми на Кремлевской Набережной возмутили казанцев.

Видеоролик можно посмотреть по ССЫЛКЕ.

Амиран Сардаров в Казани побывал на "Казань Арене", Кремлевской набережной и на концерте в одном из баров города.

Напомним, Амиран, T-killah и Олег Майами приехали в Казань 26 мая. В этот же день в соцсетях появился пост, где видно, как Амиран оголил попы девушек, подняв им юбки. Пост вызвал много негодования, в том числе со стороны казанцев. Одни считают, что это - взаимовыгодный пиар, другие набросились на девушек, третьи - на Амирана.

После этого девушки попытались оправдаться, написав, что "они попросили сняться для их влога, хотя все это было не запланированно и неожиданно для нас, подняли нам юбки для фото, а потом и начали снимать видео. Инициаторами были они. По идее мы должны были стоять и перешёптываться с Олегом и Амираном, и именно в этот момент они нам задрали юбки. Растерялись, не думая о последствиях, ведь это была постановка". Позже этот пост был удален из их Instagram.

Кстати



Амиран Сардаров - популярный блогер, автор проекта "Дневник хача". В нем он вместе с друзьями показывает жизнь московской тусовки.



Почти за 2 года на "Дневник Хача" подписалось почти 2 миллиона человек человек, а каждый ролик набирает более двух миллионов просмотров.