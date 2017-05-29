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«Дневник хача» в Казани: встреча близняшек, «Казань Арена» и концерт на набережной

"Дневник хача" в Казани: встреча близняшек, "Казань Арена" и концерт на набережной
16+
Фото: скриншот
Появилось полное видео визита в столицу Татарстана скандального блогера

Популярный блогер и создатель видеоканала "Дневник хача" Амиран Сардаров опубликовал видеоролик на YouTube о своих приключениях в Казани, в частности, там показана первая встреча с близняшками, откровенные фото с которыми на Кремлевской Набережной возмутили казанцев.

Видеоролик можно посмотреть по ССЫЛКЕ.

Амиран Сардаров в Казани побывал на "Казань Арене", Кремлевской набережной и на концерте в одном из баров города.

Напомним, Амиран, T-killah и Олег Майами приехали в Казань 26 мая. В этот же день в соцсетях появился пост, где видно, как Амиран оголил попы девушек, подняв им юбки. Пост вызвал много негодования, в том числе со стороны казанцев. Одни считают, что это - взаимовыгодный пиар, другие набросились на девушек, третьи - на Амирана.

После этого девушки попытались оправдаться, написав, что "они попросили сняться для их влога, хотя все это было не запланированно и неожиданно для нас, подняли нам юбки для фото, а потом и начали снимать видео. Инициаторами были они. По идее мы должны были стоять и перешёптываться с Олегом и Амираном, и именно в этот момент они нам задрали юбки. Растерялись, не думая о последствиях, ведь это была постановка". Позже этот пост был удален из их Instagram.

Кстати

Амиран Сардаров - популярный блогер, автор проекта "Дневник хача". В нем он вместе с друзьями показывает жизнь московской тусовки.

Почти за 2 года на "Дневник Хача" подписалось почти 2 миллиона человек человек, а каждый ролик набирает более двух миллионов просмотров.

Денис Зарипов, 30.05.2017, 11:12
Тэги: Интернет, Красота
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Комментарии

СВАХА30 мая 2017, 11:20
Блогер для дебилов.
Лучший комментарий
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12
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Горожанин30 мая 2017, 11:21
Да...Деградирует общество....
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8
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Горожанин30 мая 2017, 11:40
на самом деле девки молодцы - такой хайп вокруг себя подняли: сразу же появились новые тысячи подписчиков, больше предложений о рекламе, выше цены... Это и была их цель, а задницу оголить в нашем мире теперь ничего не стоит. Думаю, за пару десятков тысяч любой в центре города свой зад покажет.
Кто-то и за пару сотен просто готов.
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ИхБин30 мая 2017, 11:43
Сколько можно писать про шлюх ?
Тем других нет ?
Проблем в городе уйма.
0
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ага30 мая 2017, 11:45
В ответ на комментарий пользователя
на самом деле девки молодцы - такой хайп вокруг себя подняли: сразу же появились новые тысячи подписчиков, больше предложений о рекламе, выше цены... Это и была их цель, а задницу оголить в нашем мире теперь ничего не стоит. Думаю, за пару десятков тысяч любой в центре города свой зад покажет.
Кто-то и за пару сотен просто готов.
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Твоя мамка и за глоток "бормотухи" показывала.
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Горожанин30 мая 2017, 11:49
бля когда я написал хачик, пост удалили, а тут в названии статьи
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Ильнур30 мая 2017, 11:50
В ответ на комментарий пользователя
на самом деле девки молодцы - такой хайп вокруг себя подняли: сразу же появились новые тысячи подписчиков, больше предложений о рекламе, выше цены... Это и была их цель, а задницу оголить в нашем мире теперь ничего не стоит. Думаю, за пару десятков тысяч любой в центре города свой зад покажет.
Кто-то и за пару сотен просто готов.
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Девки бздят по полной. Из видео видно что показ жопы и хватание за ляжку было оплачено
0
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Горожанин30 мая 2017, 11:56
В ответ на комментарий пользователя
Девки бздят по полной. Из видео видно что показ жопы и хватание за ляжку было оплачено
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