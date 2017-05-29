Власти Татарстана создали фонд поддержки обманутых вкладчиков и дольщиков

Власти Татарстана создали республиканский фонд поддержки обманутых вкладчиков и дольщиков. Соответствующий указ накануне подписал президент РТ Рустам Минниханов. Документ опубликован на сайте правительства.

- Фонд создан в целях организации поддержки лиц, пострадавших от деятельности кредитных или иных финансовых организаций, зарегистрированных на территории РТ, а также лиц, пострадавших от действий (бездействия) недобросовестных застройщиков, осуществляющих деятельность на территории Татарстана, - говорится в тексте документа.

Работу фонда возглавил помощник президента РТ Айрат Нурутдинов.

Напомним, ранее депутаты Госсовета одобрили поправки о спасении клиентов рухнувших банков при помощи земли. Соответствующие поправки внесли в Земельный кодекс. Так, кодексом предусмотрена возможность предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов по распоряжению президента республики для реализации масштабных инвестиционных проектов. При этом они должны соответствовать ряду критериев, в том числе предполагать создание или увеличение количества рабочих мест, определенные инвестиции, увеличение ежегодных поступлений от налогов.

Депутаты дополнили кодекс пунктом, предусматривающим поддержку лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, а также лиц, пострадавших от деятельности кредитных или иных финансовых организаций, зарегистрированных на территории Татарстана.