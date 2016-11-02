Убийство девушки, найденной завернутой в пакет на берегу в Заинске: ее зарезали еще зимой

В Заинске арестовали жителя Набережных Челнов, которого подозревают в убийстве 22-летней Дианы З., найденной в начале мая завернутой в пакет на берегу водохранилища, выяснилось, что само убийство случилось еще в феврале. Об этом ProKazan.ru сообщили в Следственном комитете.

Арестованный парень признался в совершении преступления.

- Преступление совершено на почве личных неприязненных отношений. Со слов обвиняемого, в ночь с 9 на 10 февраля он вывез женщину в Заинский район, где совершил ее убийство, после чего завернул тело в пакет и бросил в воду, - рассказали в пресс-службе СКР.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Убийство".

Напомним, на следующий день после обнаружения трупа подруга девушки рассказывала, что Диана уже попадала в сводки новостей. В 2014 году в Казани на улице Волгоградская ее нашли около мусорных контейнеров без сознания.

- В один из дней в мае 2014 года она пошла на квартиру к каким-то парням, там ее напоили, изнасиловали и выбросили на помойку, завернув в ковер, где ее без сознания затем нашли прохожие. После этого, видимо, она не смогла угомониться и с кем-то опять связалась, - рассказала ProKazan.ru подруга.

По словам девушки, Диана приехала в Татарстан несколько лет назад из Октябрьского (Башкортостан), семья у нее была неблагополучная, мать и отец умерли, у нее осталась только бабушка.