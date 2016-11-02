Синоптики предупредили казанцев о штормовом ветре, который ожидается вечером

Ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с

Вечером 29 мая, ночью и днем 30 мая в Татарстане и в Казани местами ожидаются: сильный юго-западный ветер порывами до 15-20 м/с (в Казани до 18 м/с), грозы, сильные дожди (в Казани - ночью и утром).

В связи с этим в МЧС по РТ рекомендует в случае ухудшения погодных условий при нахождении на улице не стоять рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы. Также рекомендуется держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.

Завтра, 30 мая, в Казани будет облачно с прояснениями. Днем ожидается небольшой дождь, возможна гроза. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер северо-западный умеренный до сильного, местами порывами до 15-18 м/с. Минимальная температура воздуха ночью 6-8 гр.тепла. Максимальная температура воздуха днем 15-17 гр.тепла.