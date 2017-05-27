Жителя Башкирии будут судить за «антитатарский» пост «ВКонтакте»

В Башкирии сегодня возбудили дело на 36-летнего жителя города Мелеуз за "антитатарский" пост, размещенный мужчиной на своей странице "ВКонтакте". О возбуждении уголовного дела сообщает ProUfu.ru.

По данным СКР, пользователь разместил пост, в котором эксперты, привлеченные правоохранительными органами, установили признаки экстремистского материала, уточняется, что в нем содержался негативный отзыв о представителях татарской национальности.

По данному факту было возбуждено дело по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", сейчас продолжается расследование.