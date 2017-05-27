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Жителя Башкирии будут судить за «антитатарский» пост «ВКонтакте»

Жителя Башкирии будут судить за "антитатарский" пост "ВКонтакте"
16+
Фото: архив ProKazan

В Башкирии сегодня возбудили дело на 36-летнего жителя города Мелеуз за "антитатарский" пост, размещенный мужчиной на своей странице "ВКонтакте". О возбуждении уголовного дела сообщает ProUfu.ru.

По данным СКР, пользователь разместил пост, в котором эксперты, привлеченные правоохранительными органами, установили признаки экстремистского материала, уточняется, что в нем содержался негативный отзыв о представителях татарской национальности.

По данному факту было возбуждено дело по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", сейчас продолжается расследование.

Н. Вильданов, 29.05.2017, 15:06
Тэги: Интернет
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Комментарии

Горожане29 мая 2017, 15:30
Правильно, что возбудили дело! Мы все в нашей Казани и в Татарстане полагаю аналогично, живем мирно и дружно, уважая все национальности. Башкиры непонятно почему настроены так агрессивно против нашего татарского народа. Что им не живется спокойно? Моя сестренка летала отдыхать недавно в Тайланд. Приехала и рассказала, что с ними на отдыхе были башкиры. Как узнали, что наши из Казани, начали выступать и хамить против татар. У сестренки был шок от их злости против наших. Говорит осталось о них мнение как об очень злых и невоспитанных башкирах.
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Горожанин29 мая 2017, 15:48
В ответ на комментарий пользователя
Правильно, что возбудили дело! Мы все в нашей Казани и в Татарстане полагаю аналогично, живем мирно и дружно, уважая все национальности. Башкиры непонятно почему настроены так агрессивно против нашего татарского народа. Что им не живется спокойно? Моя сестренка летала отдыхать недавно в Тайланд. Приехала и рассказала, что с ними на отдыхе были башкиры. Как узнали, что наши из Казани, начали выступать и хамить против татар. У сестренки был шок от их злости против наших. Говорит осталось о них мнение как об очень злых и невоспитанных башкирах.
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Ничего подобного кстати. Сам Татарин, жил в Башкирии, все Очень хорошо настроены к Татарии, а тем более и к самим татарам (которых кстати там также как и самих башкир).

А prokazan уже ни раз писала раззадоривающие статьи против Башкирии (кто внимательно читает, тот знает об этом).
3
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Горожанин29 мая 2017, 15:59
Какие все ранимые то стали б...е
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Горожане29 мая 2017, 16:08
В ответ на комментарий пользователя
Ничего подобного кстати. Сам Татарин, жил в Башкирии, все Очень хорошо настроены к Татарии, а тем более и к самим татарам (которых кстати там также как и самих башкир).

А prokazan уже ни раз писала раззадоривающие статьи против Башкирии (кто внимательно читает, тот знает об этом).
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Сразу видно, что вы башкир. Не Татария, а ТАТАРСТАН!!!! Запомните, пож-та, башкир вы понаехавший. Ехали бы к себе в Уфу
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Горожанин29 мая 2017, 16:12
Приходилось слышать от них нелестные отзывы подтверждаю. Но негативно настроены далеко не все, просто в семье не без уродов
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