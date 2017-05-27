На мосту в центре Казани «старинной» брусчаткой выложат только пешеходные тротуары

На Лебедевском мосту через Булак "старинной" брусчаткой выложат только пешеходные тротуары. Об этом сообщила помощник президента РТ Олеся Балтусова, прокомментировав ситуацию со старинной брусчаткой на мосту.

- Лебедевский мост. Ну чо, мужики-рабочие говорят, что на проезжую часть тоже новая брусчатка пойдет. Это ад. Олеся Балтусова, что делать?, - поинтересовались пользователи соцсети.

- Брешут мужики. Новая только на тротуар, где не было ничего. Старую на днях начнут класть на родное место, - ответила в комментариях Балтусова.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в конце апреля активисты попросили оставить брусчатку на мосту над протокой Булак, оставив заявку в "Народном контроле". Через несколько дней брусчатку "закатали" в асфальт, который, впрочем, после вскрыли, а затем начали снимать и брусчатку.

- Брусчатку сняли для того, чтобы произвести гидроизоляцию моста. Ведь она уже очень давно уложена, гидроизоляции там нет. После того как сделают подложку из гидрофобного бетона, на нее уложат брусчатку в том же порядке, тем же рисунком, каким он был, - отметил тогда председатель комитета внешнего благоустройства города Игорь Куляжев.