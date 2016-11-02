В доме на улице Батыршина эвакуировали 200 человек из-за сообщения о бомбе в подвале

В Казани накануне вечером эвакуировали один из домов по улице Батыршина из-за позвонившего в полицию мужчины, сказавшего, что в подвале дома заложена бомба. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- Около 21:30 в полицию позвонил мужчина, который представился ложным именем, и сказал, что в подвале дома заложена бомба. Из дома эвакуировали 200 человек, сотрудники правоохранительных органов проверили дом, никакой бомбы найдено не было, - рассказали ProKazan.ru.

Мужчину задержали, им оказался 34-летний житель города, проживающий на улице Короленко.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.