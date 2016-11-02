В Казани тело мертвой женщины 3 месяца пролежало под завалами ее дома

В казанском поселке Мирный тело 79-летней женщины 3 месяца пролежало под завалами ее собственного дома по улице Мелитопольская, об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- Родственники женщины обратились в правоохранительные органы, так как не могли связаться с ней. В ходе осмотра накануне утром, 25 мая, в ее развалившемся доме было найдено тело женщины, она скончалась около 3 месяцев назад, - рассказали ProKazan.ru.

По данному факту начата доследственная проверка, предварительно, смерть женщины не носила насильственный характер.