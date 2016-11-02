В Челнах будут судить женщину, напавшую с ножом на врача «скорой»

В Набережных Челнах будут судить 29-летнюю Евгению Рябову, которая в марте напала с ножом на 52-летнюю фельдшера скорой помощи, об этом сообщили сегодня в пресс-службе Следственного комитета.

Вечером 25 марта в больницу поступило сообщение, что в квартире дома в поселке ГЭС в болезненном состоянии находится 5-месячная девочка. При этом местонахождение ее матери неизвестно.

Приехавшие врачи нашли в квартире находился пьяный отец девочки и Евгения рябова.

Во время осмотра ребенка возник конфликт с нетрезвой тетей девочки. Женщина схватила нож и ударила им медика, после этого ее задержали полицейские.

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина следственными органами СКР по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье “Покушение на убийство”.

- Ребенок в настоящее время находится в специализированном помещении, - отметили в СК.

Уголовное дело направлено в суд.