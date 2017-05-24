СМИ: известный спортивный агент подтвердил информацию о переходе Бердыева в «Рубин»

Известный спортивный агент Владимир Абрамов подтвердил информацию, что вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев возглавит казанский «Рубин». Об этом пишет издание «Спорт День за Днем».

- Уже давно знаю, что Бердыев возглавит «Рубин». Это не спонтанное, а продуманное решение руководства клуба, - отметил Абрамов.

По его словам, уже в следующем сезоне казанский клуб ждут большие изменения.

- С Бердыевым приходит его команда и некоторые его футболисты. Это все продумывалось заблаговременно, никаких спонтанных решений. Бердыев вообще человек очень медлительный, осторожный. Вникает во все вопросы глубоко, - сообщил собеседник издания.

Напомним, Курбан Бердыев был главным тренером "Рубин" с 2001 по 2013 год.