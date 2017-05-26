Муфтий Татарстана о месяце Рамадан: «Если болельщик не держит пост - греха не будет»

Сегодня для мусульман всего мира начался священный месяц Рамадан

Согласно исламскому вероучению, первые стихи Корана были открыты пророку Мухаммеду именно в месяц Рамадан, когда он находился в духовном уединении в расположенной около Мекки пещере Хира.

Пост длится месяц по мусульманскому календарю, который является лунным. В течение всех его дней верующим (за исключением определенных категорий людей, например, стариков и детей) предписано полностью воздерживаться от еды и питья в течение всего светлого времени суток. По окончании поста верующие отмечают праздник Ураза-байрам, который в этом году приходится на 25 июня.

Накануне священного месяца Рамадан портал ProKazan.ru пообщался с Камилем Самигуллиным

- В чем особенности месяца Рамадан в этом году?

- Наш любимый пророк сказал: когда наступает месяц Рамадан, открываются двери рая и закрываются врата ада. Шайтан в это время не работает, можно сказать, в отпуск уходит, поэтому верующему человеку будет легче поститься. Последний день поста 24 июня, а 25-го будет праздничный день - Ураза-байрам. Мы определились с размером садака, в этом году фидия (искупление за каждый пропущенный день поста - прим. автора) составит 200 рублей.

- Рамадан совпал с проведением Кубка Конфедераций в Казани. Как быть болельщикам?

- Человек, который находится в пути во время Рамадана, освобождается от поста. Но учтите, что путь - это более 100 километров, и болельщик из другой страны должен находится в Казани не более 15 дней. Если больше, то он уже считается местным жителем, поэтому обязан поститься и не имеет права сокращать намаз. Если кто-то приехал в Казань на неделю и не держит пост, то греха на нем не будет, так как он считается путником. Но он должен будет в любое время этот период возместить.

- В Казань приедут туристы-мусульмане со всех концов мира. Не возникнет ли у них языковых барьеров в мечетях?

- Я думаю, что проблем не будет, потому что молитвы в исламе читаются на арабском. Из-за этого возникают даже курьезные ситуации. Например, казанские бабушки привыкли азан (приглашение к молитве - прим. автора) в Татарстане слышать, поэтому когда слышат его во время хаджа, пытаются с арабами на татарском говорить. Искренне удивляются: вроде и азан, и намаз на "татарском", а их не понимают. В итоге все вопросы на восточном базаре решают при помощи языка жестов и калькулятора.