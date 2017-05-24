Медведев в Казани предложил заменить футболистов сборной России роботами

Отмечается, что показанные в IT-лицее Медведеву роботы самостоятельно гоняли мяч и забивали голы

Премьер-министру Дмитрию Медведеву сегодня во время визита в Казань в местном IT-лицее показали роботов, которые способны танцевать, выращивать растения, контролировать учеников и играть в футбол, политик предложил заменить ими футболистов сборной России.

- Я вот думаю, может, действительно лучше вместо нашей сборной роботов поставить, - цитирует "Интерфакс" слова Медведева.

По его словам, в этом случае, возможно, у сборной России будут результаты.

Отмечается, что показанные Медведеву роботы самостоятельно гоняли мяч и забивали голы.

Также он одобрил задумку ученика седьмого класса, разработавшего робота с именем Ева, который запрограммирован как учитель математики. По словам создателя машины, в перспективе Ева сможет следить за учащимися на контрольных работах по профильному предмету.