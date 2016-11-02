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В ФАР РТ сообщили, что штрафы за парковку на «зеленой зоне» незаконны

В ФАР РТ сообщили, что штрафы за парковку на «зеленой зоне» незаконны
16+
Фото: из архива ProKazan.ru

В Федерации автовладельцев России РТ сообщили, что штрафы за парковку на «зеленой зоне» незаконны. Такое решение вынес Верховный суд Республики Татарстана. Об этом сообщил региональный представитель Федерации автовладельцев России Рамиль Хайруллин.

Таким образом, с 24 мая текущего года штрафы за парковку на «зеленой зоне» по КоАП РТ не должны взиматься.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что кого оштрафовали за парковку на «зеленой зоне» по КоАП РТ, могут подать заявление о возврате денег.

- Теперь люди могут подать заявление о возврате денег. Если деньги не вернут, то человек вправе обратиться с иском в суд, приложив копию квитанции об оплате парковки, - объяснил ProKazan юрист ФАР РТ Владлен Копвиллем.

Справка

Согласно документации за «Нарушение муниципальных правил благоустройства территорий поселений и городских округов, муниципальных правил обращения с отходами» физлицам грозит штраф от 2 до 3,5 тыс. рублей, должностным лицам — от 15 до 300 тыс. рублей, а юридическим лицам — от 200 до 500 тысяч рублей. За повторное же нарушение в течение года размер штрафа компаниям вырастает до 1 млн рублей. Указанные суммы определены Казгордумой на основе Кодекса РТ об административных правонарушениях и содержатся в статье 3.6.   

Люция Кашапова, 25.05.2017, 16:14
Тэги: Парковки
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Комментарии

Горожанин25 мая 2017, 16:25
Так штрафуют или нет ?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин25 мая 2017, 16:36
Так это правда или нет.. неужели порядочные люди остались...
0
0
Согласны с автором?
125 мая 2017, 16:37
А причем тут отходы?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин25 мая 2017, 16:37
ну теперь будут парковаться постоянно и орать, что закон позволяет
1
0
Согласны с автором?

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