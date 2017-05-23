В сквере имени Аксенова стартует новый сезон уличных кинопоказов

Начиная с 31 мая в Казани стартует новый сезон уличных показов «Киносреда». Об этом сообщает пресс-служба «Татаркино».

Сообщается, что в течение всего лета в сквере имени Василия Аксенова (за кинотеатром «Мир») для казанцев будут проходить бесплатные показы фильмов. Начало в 21.00.

Так, 31 мая казанцы смогут посмотреть фильм «Хороший мальчик» Оксаны Карас (победитель «Кинотавра» 2016 года). Кроме того, на площадке будут проходить кинодискуссии, открытые лекции, музыкальные мероприятия.

Завершится «Киносреда» 27 августа в день всероссийского праздника «Ночь кино».