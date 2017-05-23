В РТ отказались возбуждать дело из-за видео с коровами, которых вывалили из «Камаза»

В Лениногорском районе Татарстана отказались возбуждать уголовное дело после появления видео, на котором видно, как живых коров вывалили как мусор из "Камаза". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Напомним, инцидент произошел на территории агрофирмы "Лениногорская" в селе Старый Кувак. Видео этого жестокого обращения с животными опубликовали очевидцы в соцсети. После этого были уволены водитель, перевозивший коров, и заведующий отделением агрофирмы.

Согласно данным проверки прокуратуры, в ходе выгрузки коров было обнаружено нарушение - отсутствовали необходимые погрузочные площадки, трапы или эстакады, оснащенные пандусами с уклоном не более 12 градусов.

Как выяснилось, животные не пострадали и в данный момент находятся на ветеринарном контроле.

Прокурор внес в адрес фирмы представление об устранение причин нарушений, сейчас оно находится на стадии рассмотрения.

При этом в возбуждении уголовного дела в отношении нарушителей отказано в связи с отсутствием состава преступления.