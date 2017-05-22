В Зеленодольске осудили мужчину, который откусил нос соседу

В Зеленодольске осудили 43-летнего Дениса Голобородько, который во время ссоры откусил кончик носа своему соседу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

- Мужчина признан виновным в совершении преступления, ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица», - говорится в сообщении.

Установлено, что 16 декабря прошлого года Голобородько проснулся в своей комнате в общежитии от громких криков — соседская пара выясняла отношения за стеной.

- Голобородько сделал замечание 27-летнему соседу, а затем вывел его в коридор, где они продолжили ругаться. В пылу ссоры подсудимый обхватил соседа руками, а затем откусил ему кончик носа, что привело к неизгладимому обезображиванию лица потерпевшего, - сообщили ведомстве.

Свою вину подсудимый полностью признал. Суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.