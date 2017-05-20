Москвича, угнавшего из салона в Казани Porshe стоимостью 6,5 млн рублей, посадили на 5 лет

Верховный суд Татарстана признал виновным 51-летнего жителя Москвы Сергея Павлюковского, который осенью прошлого года в Казани под предлогом тест-драйва похитил автомобиль «Порше 911» стоимостью более 6,5 млн рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

- Павлюкоковского признали виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), - говорится в сообщении.

Так, в ходе расследования было установлено, что подсудимый официально работал в Москве водителем автобуса, а неофициально подрабатывал перегоном автомобилей.

Напомним, в сентябре прошлого года в автосалон «Порше» в Казани позвонил мужчина, который представился Михаилом. Он сообщил, что является сотрудником крупной московской фирмы. В ходе беседы о сказал, что фирма планирует в Казани открыть филиал и намерена приобрести для своих сотрудников не менее восьми разных автомобилей марки Porshe. Позднее мужчина попросил предоставить на тест-драйв автомобиль, принадлежавший автосалону «ТрансТехСервис» (ТТС), сказав, что вместо него прибудет Сергей Павлюковский.

- Сотрудники автосалона заключили с ним соглашение, предупредив, что за пределы Казани выезжать нельзя. Тот пообещал выполнить требования, а сам перегнал автомобиль в Санкт-Петербург, - сказал прокурор Московского района Павел Шамов.

Отмечается, что Павлюковского вычислили быстро, поскольку он предоставил свои реальные документы.

Таким образом, суд приговорил его к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. руб. в доход государства. Кроме того, было решено взыскать с Павлюковского в пользу ТТС стоимость похищенного автомобиля, который найти так и не удалось.