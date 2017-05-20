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В Казани осудили двух полицейских, до смерти избивших в центре города задержанного

В Казани осудили двух полицейских, до смерти избивших в центре города задержанного
16+
Фото: http://vahitovsky.tat.sudrf.ru/
Полицейские надели на задержанного наручники, после чего повалили его на землю. Затем сотрудники полиции избили его руками, ногами и дубинкой, через несколько минут мужчина умер от остановки сердца

В Казани сегодня осудили двух полицейских - Наиля Диярова и Дмитрия Кельмурзина - до смерти избивших задержанного около пиццерии в центре города Дмитрия Клейна. Их приговорили к пяти годам колонии строгого режима, о вердикте Вахитовского районного суда сообщает "Idel.Реалии".

Как стало известно в ходе суда, утром 19 января 2014 года пьяные Дмитрий Клейн и его знакомый приставали к посетителям и персоналу пиццерии "Арома" на улице Кави Наджми . Через некоторое время у них возник конфликт с другими гостями кафе, после чего охранник попросил их выйти и решить свои вопросы на улице. В этот же момент администратор заведения вызвала сотрудников полиции. Выяснение отношений продолжилось на улице – напротив пиццерии. 

Прибывшие полицейские надели на Клейна наручники, после чего повалили его на землю. Затем сотрудники полиции избили его руками, ногами и резиновой дубинкой. Через несколько минут Клейн умер от внезапной остановки сердца.

- Экспертиза установила, что на момент доставления тела Клейна в больницу у него были телесные повреждения в области рефлексогенных зон тела, а именно травма эпигастральной области и сосудисто-нервных пучков мошонки, кровоподтек на передней поверхности мошонки слева, темно-красное кровоизлияние в области тела поджелудочной железы и другие, - отмечалось в сообщении.

Согласно выводам эксперта, указанные повреждения образовались за несколько минут до смерти от ударов твердым тупым предметом. 

По данному факту было возбуждено дело по статьям "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего" и "превышении должностных полномочий".

Суд приговорил обвиняемых к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, им три года запрещено работать в органах власти. Гособвинение запросило для обоих сотрудников по 10 лет лишения свободы.

Н. Вильданов, 22.05.2017, 11:59
Тэги: Смерть
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Комментарии

Горожанин22 мая 2017, 12:14
В полиции одни нелюди работают, с низким интеллектом и полным отсутствием логического мышления!
3
11
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Горожанин22 мая 2017, 12:15
Палицаи - мразь фашисткая , гестаповцы! Подкупили , отмазали? ?!!! , за УБИЙСТВО при власти , при погонах !?!? ДАТЬ СРОК :: ПО ЖИЗНЕНО, или Растрелять
1
6
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Горожанин22 мая 2017, 12:21
Нужно просто пользоваться липкой лентой.
0
1
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Горожанин22 мая 2017, 12:26
Всех проверить срочно на Психические ЗАБОЛЕВАНИЯ , в полиции ШИЗИК не должны РАБОТАТЬ !
0
4
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Дюма22 мая 2017, 12:41
Неясно как дело было-видно и тот дрался с сотрудниками
0
1
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Горожанин22 мая 2017, 12:43
Как еще посадили, я в шоке!!!
0
2
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Горожанин22 мая 2017, 12:53
Перестарались,конечно! А может и спасли жизнь нормальных граждан. Как знать что этим пьяным дятлам в голову могло прийти! Не думают,что за всё нужно нести ответственноть! Полицейских жалко!
1
1
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