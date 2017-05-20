Стало известно, где в Казани можно будет купаться этим летом

Официально купальный сезон открывается с 1 июня

В Казани в этом году для отдыха подготовлены 4 муниципальных пляжа - «Локомотив», «Озеро Глубокое» и «Озеро Комсомольское», а также 3 организованных места отдыха на берегах озер «Лебяжье», «Изумрудное» и озера в парке Победы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Официально купальный сезон будет открыт с 1 июня.

- Сейчас ведется уборка пляжных территорий, будут взяты анализы проб воды и песка на соответствие санитарным нормам. Также ведется ремонт спасательных и медицинских постов, душевых кабинок, раздевалок, - сообщили в мэрии.

Кроме того, на всех пляжах и местах отдыха начнется ежедневное дежурство 4 спасателей городского ОСВОД и 1 медицинского работника с режимом работы с 9 часов утра до 8 часов вечера. Всего к работе по обеспечению безопасности будет привлечено 60 спасателей. Им будут помогать 43 студента казанских вузов, прошедших обучение по программе «Матрос-спасатель».