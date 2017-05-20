В Казани двое малышей отравились угарным газом из-за неисправности в дымоходе

Накануне вечером в Казани два ребенка были госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу. Как сообщает пресс-служба ГУ Мчс России по РТ, они отравились угарным газом.

Как выяснилось, мама с двумя детьми живет в пятиэтажном доме на улице Арбузова. Она включила газ в квартире, не зная, что в дымоходе отсутствует обратная тяга. Угарный газ начал поступать в жилые помещения.

К счастью, удалось вовремя заметить что происходит что-то неладное. Прибывшие врачи "скорой" отправили детей в больницу, сейчас они находятся в состоянии средней степени тяжести. Также от отравления пострадала женщина, но от госпитализации она отказалась.