Синоптики объявили штормовое предупреждение: в Татарстане ожидается сильный ветер и гроза

21-22 мая в Татарстане ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

- Днем 21 мая, ночью и днем 22 мая ожидается сильный ветер порывами до 15-20 м/с, в Казани до 18 м/с. Также в республике ожидаются дожди и грозы, - говорится в сообщении.

В МЧС по РТ рекомендует в случае ухудшения погодных условий при нахождении на улице не стоять рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы. Также рекомендуется держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.

Так, завтра, 21 мая, в Казани будет облачно с прояснениями. Днем ожидается дождь, местами возможна гроза. Ветер северо-западный умеренный.

Минимальная температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла. Максимальная температура воздуха днем 18-20 градусов тепла.