В Татарстане мужчина до смерти избил своего отца

В Буинске осудили 54-летнего жителя Ульяновска Ильсура Алиуллова, который до смерти избил своего 91-летнего отца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

- Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», - сообщили в ведомстве.

Установлено, что в конце июня прошлого года Алиуллов, находясь в доме своих родителей в селе Вольный Стан Буинского района, поссорился с 91-летним отцом.

- Из-за возникших неприязненных отношений Алиуллов жестоко избил отца. Он нанес ему не менее 17 ударов в голову и различным частям тела, - сообщили в ведомстве.

Потерпевший был доставлен в больницу, где вскоре скончался от полученных травм.

Свою вину подсудимый не признал. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.