Мухаметшин рассказал СМИ, как в селах его встречают вопросами про Трампа и Клинтон

Спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин сегодня встретился с журналистами, которым рассказал о существующих проблемах в отрасли СМИ и о ее значении для Татарстана, встреча состоялась в рамках Дня печати Татарстана.

По словам спикера, на сегодняшний день журналисты очень востребованы, телевидение и Интернет есть даже в самых далеких селах Татарстана. Мухаметшин вспомнил, как в одном из сел Агрызского района его встретили вопросами про Дональда Трампа и Хиллари Клинтон.

Прокомментировал он и работу президента США Дональда Трампа.

— Я выскажу свое личное мнение по поводу Трампа. Прессуют его. Не дают работать. Развернуться. Последние события тому подтверждение. Сейчас "жуют" СМИ, что Трамп какую-то тайну Лаврову (глава МИД РФ — прим.ред..) сообщил. Президент России Владимир Путин уже высказался на эту тему. Почему, мол, тайну не сообщил, которую узнал. Может выговор сделать [Лаврову], - заявил Мухаметшин.

Также Мухаметшин покритиковал журналистов за недостаток острых тем и злободневных расследований.

- Вы можете подогреть какую-то часть общества, а можете разъяснить и успокоить, в руках власти это инструмент общения с населением, создания настроения на территории республики, — отметил политик.