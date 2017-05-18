СМИ: мусульмане России считают необходимым «приблизить» к Кремлю «муфтия всея Руси»

Мусульмане России считают необходимым «приблизить» к Кремлю «муфтия всея Руси» по примеру патриарха Кирилла. Об этом накануне заявил журналист газеты «Новые известия» Саид-Эмин Бицоев на форуме Kazansummit 2017, который в эти дни проходит в Казани, передает «Коммерсантъ».

Так, по его словам, проблема распространения радикальных течений в исламе связана с тем, что религиозные лидеры двух ведущих конфессий в России неравнозначно, по его мнению, приближены к власти.

- В Кремль «муфтия всея Руси» приглашают один раз в год — во время Рамадана. А патриарх всея Руси всегда рядом с президентом. Пока мы не приблизим мусульман, не интегрируем мусульман во власти, ситуация не изменится, - сказал Бицоев.

В ответ на это заявление советник по религиозным вопросам руководителя Федерального агентства по делам национальностей Олег Серегин сказал, что не согласен с этим утверждением.

- Прозвучала фраза «муфтий всея Руси». Это кто? Вот патриарха Московского и всея Руси я знаю. Если шесть лет назад в России было 69 централизованных организаций мусульман, сегодня их 82. Если умма сама не хочет объединяться. Это должен сделать президент? Не получится!, - отметил Серегин, добавив быть «поаккуратнее с таким вопросом».