Жители Казани рассказали Метшину о шикарном напоре горячей воды

К началу отопительного сезона в Казани переведут на индивидуальные тепловые пункты (ИТП) 1115 многоквартирных домов. Первым домом, где в этом году по программе модернизации горячего водоснабжения (ГВС) был смонтирован ИТП, стал дом №33 по улице Батыршина. С работой индивидуального теплового пункта сегодня ознакомился мэр Казани Ильсур Метшин, передает kzn.ru.

Так, по словам председателя ТСЖ «Кордон» Маргариты Андрюхиной, жильцы дома уже успели оценить преимущества новшества.

- Горячая вода без труда доходит до верхних этажей, и не нужно сливать воду, дожидаясь, когда же она нагреется, - отметила председатель ТСЖ.

За переход на ИТП проголосовали 80% жильцов дома.

- Шикарный напор, вода горячая! 15 лет тут живу, у нас никогда не было такой горячей воды, - добавила Андрюхина.

В свою очередь Метшин сказал, что задача властей заключается в том, чтобы казанцы почувствовали улучшение качества горячей воды.

- Люди постоянно жалуются: открываешь горячую воду и ждешь, пока протечет, пока нагреется, а ведь за воду нужно платить. Износ сетей, летом начинаем дворы рыть, трассу перекладывать - масса вопросов. Мы надеемся, что кроме надежности обеспечения горячего водоснабжения, жители почувствуют самое главное – улучшение его качества, - добавил мэр.