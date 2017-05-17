Певица Нюша вместе с президентом РТ пробежит Казанский марафон

Певица Нюша подтвердила свое участие в Казанском марафоне. Она присоединится к участникам старта в забеге на 3 км. Об этом сообщает пресс-атташе серии забегов TATAR.RUN Артур Мухин.

- Рада стать частью такого грандиозного события в мире спорта! Я всегда любила Казань за ее красоту и за доброжелательность местных жителей, потому я ни секунды не сомневалась, когда мне предложили принять участие в Казанском марафоне. Очень здорово, что проводятся такие события, которые не только собирают под своим крылом большое количество участников, но и несут какое-то социальное значение, - сказала певица.

Кроме Нюши в забеге также примут участие президент Татарстана Рустам Минниханов, премьер-министр РТ Алексей Песошин, мэр Казани Ильсур Метшин, министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов, главный советник президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) и бывший руководитель аппарата исполкома Казани Игорь Сивов и многие другие.

Напомним, старт соревнований будет дан 21 мая под стенами Казанского Кремля. Участники марафона побегут по улицам Сибгата Хакима и Декабристов до стадиона «Казань Арена», затем по набережной озера Кабан, улицам Салимжанова, Вишневского, развернутся на Миллениуме, далее по улице Карла Маркса, спустятся на Кремлевскую набережную, после чего вернутся на Булак, который и станет финишной прямой.

Кстати, главным отличием от прошлогоднего марафона станет полное перекрытие дорог.

- Это делается для абсолютной безопасности участников. Также вдоль трассы будут располагаться пункты питания, освежения, будут дежурить машины скорой помощи, - сообщили организаторы марафона.

Ожидается, что в мероприятии примут участие около 20 тысяч человек.

На каких участках будет временно ограничено движение смотрите ЗДЕСЬ.