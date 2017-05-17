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Певица Нюша вместе с президентом РТ пробежит Казанский марафон

Певица Нюша вместе с президентом РТ пробежит Казанский марафон
16+
Фото: Instagram/nyusha_nyusha

Певица Нюша подтвердила свое участие в Казанском марафоне. Она присоединится к участникам старта в забеге на 3 км. Об этом сообщает пресс-атташе серии забегов TATAR.RUN Артур Мухин.

- Рада стать частью такого грандиозного события в мире спорта! Я всегда любила Казань за ее красоту и за доброжелательность местных жителей, потому я ни секунды не сомневалась, когда мне предложили принять участие в Казанском марафоне. Очень здорово, что проводятся такие события, которые не только собирают под своим крылом большое количество участников, но и несут какое-то социальное значение, - сказала певица.

Кроме Нюши в забеге также примут участие президент Татарстана Рустам Минниханов, премьер-министр РТ Алексей Песошин, мэр Казани Ильсур Метшин, министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов, главный советник президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) и бывший руководитель аппарата исполкома Казани Игорь Сивов и многие другие.

Напомним, старт соревнований будет дан 21 мая под стенами Казанского Кремля. Участники марафона побегут по улицам Сибгата Хакима и Декабристов до стадиона «Казань Арена», затем по набережной озера Кабан, улицам Салимжанова, Вишневского, развернутся на Миллениуме, далее по улице Карла Маркса, спустятся на Кремлевскую набережную, после чего вернутся на Булак, который и станет финишной прямой.

Кстати, главным отличием от прошлогоднего марафона станет полное перекрытие дорог.

- Это делается для абсолютной безопасности участников. Также вдоль трассы будут располагаться пункты питания, освежения, будут дежурить машины скорой помощи, - сообщили организаторы марафона.

Ожидается, что в мероприятии примут участие около 20 тысяч человек.

На каких участках будет временно ограничено движение смотрите ЗДЕСЬ.

Люция Кашапова, 18.05.2017, 14:18
Тэги: Знаменитости
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Комментарии

Дюма18 мая 2017, 14:24
Она бежала скромно так и президенту улыбнулась
И тут же так сказать друзья на месте на пустом споткнулась
4
0
Согласны с автором?
Горожанин18 мая 2017, 14:26
Всяких там мероприятий, излишне много стало...............
1
2
Согласны с автором?
Я18 мая 2017, 14:27
В ответ на комментарий пользователя
Она бежала скромно так и президенту улыбнулась
И тут же так сказать друзья на месте на пустом споткнулась
Развернуть
Улыбка была истолкована как угроза президенту...снайпер сработал чётко...уносите тело:-D
0
5
Согласны с автором?
Дюма18 мая 2017, 14:27
В ответ на комментарий пользователя
Она бежала скромно так и президенту улыбнулась
И тут же так сказать друзья на месте на пустом споткнулась
Развернуть
И юбка задралась у ней и все увидели красоты
Навек прославлена она-сюжет дарует анекдоты
3
2
Согласны с автором?
Горожанин18 мая 2017, 14:29
Не проведя опрос среди горожан..надо им этот марафон или нет..перекрывают дороги.
Это уже даже не феодальное государство....
1
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Горожанин18 мая 2017, 14:37
тупая су4ка
1
1
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Горожанин18 мая 2017, 14:37
Да вообще пох
1
1
Согласны с автором?
Горожанин18 мая 2017, 14:41
Архиважнейшее и судьбоносное известие. Ё-твоё,куда катится мир.Ужас.
1
1
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Горожанин18 мая 2017, 14:47
Нафиг этот марафон, взял бы и просто вдул. А так лишняя трата денег.
1
4
Согласны с автором?
Горожанин18 мая 2017, 14:52
Да пусть в Боровых бегают. Там и дорога хорошая и воздух чистый.
0
3
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Дюма18 мая 2017, 14:53
На марафоне он бежал и там он Нюшу повстречал
И вновь этичное знакомство -в нём вверх взяло низкопоклонство
Начертан образ,он готов теперь-открыть благую к сердцу дверь
И речи лить как из ведра почти до самого утра
1
0
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