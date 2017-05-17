В Кстово осудили водителя автобуса, который вез юных каратистов из Казани и попал в ДТП

Накануне Кстовский районный суд вынес приговор водителю микроавтобуса «Мерседес» Эдуарду Готиярову, который вез юных каратистов из Казани на турнир в Санкт-Петербург и попал в ДТП. Об этом сообщают ТК «Волга».

Суд приговорил Эдуарда Готиярова к 4 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Отметим, что до приговора он уже находился под стражей два года.

Напомним, авария произошла 21 мая 2015 года. Лобовое столкновение автобуса c грузовым автомобилем МAN случилось в районе 4.20 утра на 12 км объездной дороги города Кстово неподалеку от населенного пункта Н.Ликеев Нижегородской области. 51-летний водитель пассажирского автобуса уснул за рулем и выехал на встречную полосу.

В результате аварии погибли трое: 12-летняя Эльвина Фаттахова, президент федерации каратэ РТ Искандер Шагин, 56-летний тренер, пострадали 17 человек, 11 из них дети.