Метшин отказал жителям дома на Адоратского в расширении проезда на придомовой территории

Убрать детские площадки в угоду машинам — это не очень правильная идея. Об этом мэр Казани Ильсур Метшин сказал в ходе ознакомления ремонта двора, объединяющего дома №№27, 27а, 27б по улице Адоратского и №№67, 67а, 69 по улице Маршала Чуйкова, передает kzn.ru.

- В угоду машинам мы не можем убрать детские площадки и зеленые территории или уменьшить ширину тротуаров, - сказал Метшин, отвечая на вопрос жителю дома, который обратился с просьбой расширить проезды на придомовой территории.

- Две машины разъехаться могут, но хотелось бы побольше, - сказал казанец.

Также местные жители назвали ремонт их двора чудом, которого они ждали не один год.

- Сейчас во дворе выполняется капитальный ремонт дорожного полотна. Также планируется поправить световые опоры, убрать все старые деревья, - сообщил председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

Кроме того, по словам Куляжева, во дворе благодаря ремонту появилось 180 дополнительных мест для автомобилей. Всего по городу в этом году планируется оборудовать 3 тыс новых парковочных мест.

Напомним, что всего в текущем году будет благоустроено 180 придомовых территорий и 30 внутриквартальных проездов на общей площади свыше 230 тыс.кв.м. В настоящее время работы ведутся в 47 дворах.