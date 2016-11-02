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Метшин отказал жителям дома на Адоратского в расширении проезда на придомовой территории

Метшин отказал жителям дома на Адоратского в расширении проезда на придомовой территории
16+
Фото: http://metshin.ru/

Убрать детские площадки в угоду машинам — это не очень правильная идея. Об этом мэр Казани Ильсур Метшин сказал в ходе ознакомления ремонта двора, объединяющего дома №№27, 27а, 27б по улице Адоратского и №№67, 67а, 69 по улице Маршала Чуйкова, передает kzn.ru.

- В угоду машинам мы не можем убрать детские площадки и зеленые территории или уменьшить ширину тротуаров, - сказал Метшин, отвечая на вопрос жителю дома, который обратился с просьбой расширить проезды на придомовой территории.

- Две машины разъехаться могут, но хотелось бы побольше, - сказал казанец.

Также местные жители назвали ремонт их двора чудом, которого они ждали не один год.

- Сейчас во дворе выполняется капитальный ремонт дорожного полотна. Также планируется поправить световые опоры, убрать все старые деревья, - сообщил председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

Кроме того, по словам Куляжева, во дворе благодаря ремонту появилось 180 дополнительных мест для автомобилей. Всего по городу в этом году планируется оборудовать 3 тыс новых парковочных мест.

Напомним, что всего в текущем году будет благоустроено 180 придомовых территорий и 30 внутриквартальных проездов на общей площади свыше 230 тыс.кв.м. В настоящее время работы ведутся в 47 дворах. 

Люция Кашапова, 17.05.2017, 16:06
Тэги: Ильсур Метшин
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Комментарии

Горожанин17 мая 2017, 16:14
Вот и все .
Всем все ясно.
Кто там , вас не поймут.
2
4
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Горожанин17 мая 2017, 16:34
В ответ на комментарий пользователя
Вот и все .
Всем все ясно.
Кто там , вас не поймут.
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Это сделали для детей. Если выбирать: бросить свое корыто поближе к подъезду или безопасное детство для детей - безусловно выберу второе.
2
9
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Иван17 мая 2017, 16:46
В ответ на комментарий пользователя
Это сделали для детей. Если выбирать: бросить свое корыто поближе к подъезду или безопасное детство для детей - безусловно выберу второе.
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"Вырубят старые деревья"-знаем как рубят.
А потом засыпят песком и положат тонну плитки и асфальта. Это будет "детской площадкой". Рядом в грязи 2 горки, которые сломают подростки-наркоманы-укурыши. "Это все для детей" - визжат матери укурков, говорят что все плохие и правительство г###о ,и Минниханов г###о, и В.В, Путин - г###о.
А дело в простом:
-1-парковки дать нормальные недалеко от дома, где машину не страшно оставить
-2-детям секции. дворы в последнюю очередь, так как дети себя занимать нынче почти не умеют
-3-и деревья не рубить подряд все! город лысый и плешивый, утыкан ветками. Зачем детям горка и площадка, когда дышать нечем??
3
3
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Горожанин17 мая 2017, 16:52
А Метшина не смущает, что на тротуаре, где должны ходить люди, мамы с колясками, стоят к примеру, если брать фото, рено и порше)).........Клоун он и африке клоун)))...........
1
5
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Горожанин17 мая 2017, 16:52
Кремлеботы сидят на зарплате
И в любой статье будут защищать своего хозяина.
Тролли одним словом. Мать родную продадут.
2
1
Согласны с автором?
Горожанин17 мая 2017, 16:58
Была недавно в Германии. Посмотрела, как у них устроены парковки. С одной стороны дома вход и подъезды, с другой парковка -участок, посыпанный гравием, где ставят машины. И рядом, отделенная от машин кустиками, иногда маленьким заборчиком-детская площадка. Никто ни с кем не пересекается. Ни дети с автомобилистами, ни обычные бюргеры. К дому идет только пешеходная дорожка. Мне очень понравилось.
1
2
Согласны с автором?
Горожанин17 мая 2017, 16:59
В ответ на комментарий пользователя
А Метшина не смущает, что на тротуаре, где должны ходить люди, мамы с колясками, стоят к примеру, если брать фото, рено и порше)).........Клоун он и африке клоун)))...........
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Это он их ставит что ли? Все претензии к вашим соседям или даже к вам.
1
1
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Горожанин17 мая 2017, 16:59
В ответ на комментарий пользователя
А Метшина не смущает, что на тротуаре, где должны ходить люди, мамы с колясками, стоят к примеру, если брать фото, рено и порше)).........Клоун он и африке клоун)))...........
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С учетом какойдом на фото,то подозреваю,что это Порш Метшина
1
0
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Горожанин17 мая 2017, 17:11
В ответ на комментарий пользователя
Была недавно в Германии. Посмотрела, как у них устроены парковки. С одной стороны дома вход и подъезды, с другой парковка -участок, посыпанный гравием, где ставят машины. И рядом, отделенная от машин кустиками, иногда маленьким заборчиком-детская площадка. Никто ни с кем не пересекается. Ни дети с автомобилистами, ни обычные бюргеры. К дому идет только пешеходная дорожка. Мне очень понравилось.
Развернуть
Ой,ну нашли с чем сравнивать.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин17 мая 2017, 17:13
В ответ на комментарий пользователя
Вот и все .
Всем все ясно.
Кто там , вас не поймут.
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Нефиг убирать детскую площадку и зелень! Все правильно мэр сказал
2
0
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Горожанин17 мая 2017, 17:15
В ответ на комментарий пользователя
А Метшина не смущает, что на тротуаре, где должны ходить люди, мамы с колясками, стоят к примеру, если брать фото, рено и порше)).........Клоун он и африке клоун)))...........
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тут надо делать стоянку общую на двор где-то недалеко от двора. А во дворе нечего лепить парковку. И предъявлять нужно своим соседям, которые паркуются так коряво
1
1
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Горожанин17 мая 2017, 17:25
вечерком пусть подьезжает,народу побольше будет,а так одно старичье оно и не скажет ничего толком
0
0
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Горожанин17 мая 2017, 17:34
Этот Метшин в Нижнекамске был лучше.
0
1
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Горожанин17 мая 2017, 17:38
В ответ на комментарий пользователя
вечерком пусть подьезжает,народу побольше будет,а так одно старичье оно и не скажет ничего толком
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Вечером он не приедет, ты сам подумай, сколько негатива на него выльют жители........побоится.............
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