В Зеленодольске получил «прописку» профессиональный футбольный клуб «Анжи-Юниор»

В Татарстане появилась еще одна одна профессиональная футбольная команда - "Анжи-Юниор" - и "пропишется" она в Зеленодольске.

Как рассказали порталу ProKazan.ru в команде, изначально была идея создания клуба в Казани. Но затем приняли решение реализовать данный проект в Зеленодольске.

- Город имеет давние хорошие футбольные традиции и интерес к этому виду спорта со стороны болельщиков, которые на сегодняшний день в большом количестве поддерживают команду ФК «Зеленодольск», выступающую в чемпионате Татарстана, - рассказал президент клуба Константин Тарасов. - А зеленодольские болельщики получат возможность воочию наблюдать за матчами профессиональной Лиги.

Свою роль в выборе города сыграл и тот факт, что Зеленодольск обладает всей необходимой инфраструктурой. В том числе и стадионом, на котором сейчас проводятся небольшие ремонтные работы, чтобы он соответствовал регламенту и требованиям профессиональной лиги.

В предстоящем сезоне Татарстан будет представлен в профессиональной футбольной лиге тремя клубами: нижнекамским «Нефтехимиком», челнинским «КАМАЗом» и зеленодольским «Анжи-Юниором».

Сейчас в Зеленодольске планируется создать футбольную академию, построить интернат со всей необходимой инфраструктурой и крытый футбольный манеж.

«Анжи-Юниор» поддержит ребят из зеленодольской ДЮСШ. Например, клуб профинансирует участие команд во всероссийских юношеских соревнованиях, а также предоставят всю необходимую экипировку и инвентарь.

- На недавно закончившемся селекционном сборе в Зеленодольске в тренировках уже приняли участие несколько ребят родом из Зеленодольска, - продолжает Константин Тарасов. - Они оставили положительные впечатления у главного тренера Сергея Герасимца.