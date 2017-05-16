В Альметьевске мужчину убило сучком от дерева

В Альметьевске накануне утром, 16 мая, погиб 54-летний столяр, которого убило сучком от дерева, об этом сегодня сообщил источник ProKazan.ru.

- Мужчина на территории компании "Асад" занимался заготовкой досок, около 10 часов утра он по неосторожности получил травму, в результате которой скончался на месте, - сообщили ProKazan.ru.

Сейчас по данному факту идет проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.