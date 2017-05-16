В ГИБДД РТ опровергли информацию массовой рассылки об установке камер в автобусах

В ГИБДД Татарстана опровергли информацию об установке камер в автобусах для фиксаций нарушений ПДД. Массовая рассылка стала распространяться накануне в мессенджерах.

- С 1 июня в автобусах будут устанавливаться камеры для фиксации машин, которые едут по автобусной полосе. Штраф 1500, - говорилось в сообщении.

Так, в отделе пропаганды ГИБДД заявили, что эта информация не соответствует действительности.

- Госавтоинспекция занимается стационарной и переносной фото- и видеофиксацией нарушений ПДД. При этом любой человек, у которого есть видеорегистратор и кто запечатлел нарушение ПДД, может направить фото и видео в приложение «Народный инспектор», - сообщили в ведомстве, передает «Татар-информ».