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В казанском метро появятся новые платежные терминалы стоимостью 35 млн рублей

В казанском метро появятся новые платежные терминалы стоимостью 35 млн рублей
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Фото: ProKazan.ru
Всего планируется закупить 67 платежных терминалов

МУП «Метроэлектротранс» закупит новые платежные терминалы для казанского метро за 35,8 млн рублей. Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок.

Так, согласно документации, всего планируется закупить 67 платежных терминалов двух типов. Источник финансирования — собственные средства муниципального предприятия.

- Инфомат — интерактивный платежный терминал, с помощью которого осуществляется продажа смарт-жетонов и смарт-карт, а также пополнение смарт-карт для оплаты проезда в метро и просмотр баланса карты, - говорится в техзадании.

Отмечается, что платежный терминал должен быть вандалостойким, произведенным не ранее 2017 года и в рабочем состоянии.

Заявки принимаются до 30 мая, аукцион состоится 2 июня. Терминалы нужно установить до 1 августа текущего года.

Напомним, с 3 февраля в рамках пилотного проекта на бескассовое обслуживание перешел один вестибюль станции метро «Северный вокзал». В дальнейшем по итогам эксперимента будет принято решение о необходимости перехода на бескассовое обслуживание и на других станциях.

Кстати, с мая 2016 года оплатить проезд в казанском метро теперь можно банковскими картами. Данный сервис пользуется, по данным исполкома, большой популярностью у пассажиров. 

Люция Кашапова, 17.05.2017, 09:08
Тэги: Метро Казани
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Комментарии

Горожанин17 мая 2017, 09:22
Журналисты видимо не в теме, но таким же образом уже начали свою работу вторые вестибюли на [***]
0
2
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r17 мая 2017, 10:03
%-8
0
0
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