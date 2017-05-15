Секретарь Совбеза РФ назвал РТ один из наиболее пострадавших от хакерской атаки регионов

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сказал, что Татарстан вошел в число наиболее пострадавших от хакерской атаки регионов Поволжского федерального округа.

По его словам, ряд регионов Поволжского федерального округа выполнили недостаточную работу по противодействию компьютерным угрозам.

- Наибольшие проблемы возникли в Нижегородской, Самарской областях, Республике Татарстана и Чувашской республике. Это позволяет сделать вывод, что принятые решения в прошлом году, которые были направлены на защиту информации в государственных и муниципальных системах при использовании сети интернет были выполнены не в полном объеме, - отметил он.

Отметим, что проблема хакерской атаки коснулась 150 стран и более 200 тыс пользователей, при этом России удалось избежать серьезных последствий.

- То, что были использованы высококвалифицированные специалисты — это подтверждается. Если бы это были спецслужбы, то последствия были более серьезными, - добавил Патрушев, передает "Бизнес Online".