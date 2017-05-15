В Казани кальянную LunaRooms закрыли из-за вентиляции, выходящей под окна квартир

В Казани на улице Мавлютова, 42 суд по заявлению Роспотребнадзора закрыл кальянную LunaRooms, причина - шахта вытяжной вентиляции заведения выходит прямо под окна квартир. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Жалобы в ведомство поступили от жильцов дома, которые оказались недовольны запахом кальяна и шумом. В ходе проверки были найдены нарушения, было заведено дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений", в результате суд закрыл кальянную LunaRooms на 14 суток.

- У предпринимателя имеется предусмотренный законом срок для обжалования постановления. Однако, по имеющимся в Управлении сведениям, ИП Беков А.Б. уже прекратил деятельность по вышеуказанному адресу, - отметили в Роспотребнадзоре.