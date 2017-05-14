У мэра Казани появился новый пресс-секретарь

По словам Метшина, искали долго, хотели найти не чиновника, а профессионального журналиста

Новым руководителем пресс-службы Исполнительного комитета Казани стал один из экс-журналистов интернет-изданий Владимир Казанцев. Об этом сегодня в ходе делового понедельника сообщил мэр города Ильсур Метшин.

Так, по словам Метшина, искали долго, хотели найти не чиновника, а профессионального журналиста.

- Видели его в работе, видели, какие он тексты писал. И фамилия здесь сыграла свою роль, - подчеркнул Метшин.

Напомним, с декабря прошлого года вакансия руководителя пресс-службы мэра Казани оставалась открытой, когда Сергей Лобов ушел со своей должности. Сейчас Лобов занимает должность генерального директора нового телеканала «Татарстан-24».