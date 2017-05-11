В Казани появились 25-рублевые монеты, выпущенные к Чемпионату мира по футболу-2018

В Казани появились памятные монеты, выпущенные к Чемпионату Мира по футболу-2018, их номинал составляет 25 рублей. Они появились в банках города, сообщил народный корреспондент порталаю

На одной стороне монеты изображена официальная эмблема Чемпионата Мира по футболу, на обратной – двуглавый орел. Монеты изготовлены из медно-никелевого сплава. Таких планируют выпустить до 20 миллионов штук, аналогичные выпустят и в цвете – их будет около 250 тысяч. Выпуск в обращение осуществляют банки, ими можно везде расплачиваться.

Всего в рамках программы Чемпионата мира по футболу-2018 Банком России предполагается выпуск 18 видов монет. Из них 15 – из драгоценных металлов и 3 – из медно-никелевого-сплава. В конце прошлого года в обращение выпустили уже 7 монет. Среди них две инвестиционные – серебряная номиналом 3 рубля и золотая номиналом 50 с изображением Кубка, 4 серебряные монеты с изображением городов, принимающих у себя Чемпионат и монета из недрагоценных металлов.